Adana'da bir kişi telefonla kendisini ünlü roman karakteri "Başkomiser Nevzat" olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptı. Karakterin yaratıcısı yazar Ahmet Ümit yaşananları "Valla bu da oldu!" notuyla paylaştı.

Adana’da 32 yaşındaki Suriyeli Maram Janeh Mona, telefonla kendisini ünlü roman karakteri "Başkomiser Nevzat" olarak tanıtan bir kişi tarafından korkutularak dolandırılmaya çalışıldı.

Dolandırıcı, Mona'ya "Adana'da kuyumcu soyuldu. Kimliğinizi olay yerinde bulduk. Sizin masum olduğunuzu biliyoruz ama suçlamalardan kurtulabilmeniz için evdeki altın ve paralar üzerinde parmak izi çalışması yapmamız lazım" dedi.

Yaşanan dolandırıcılığı Ahmet Ümit sosyal medya hesabından paylaştı. Ümit şu ifadeleri kullandı:



“Valla bu da oldu. Kendini, bizim Başkomser Nevzat diye tanıtan bir şahıs bir vatandaşı dolandırmak istedi. 1.4 Milyon değerindeki para ve ziyneti alan dolandırıcı neyse ki kısa sürede yakalandı. Aman dikkat, böyle telefonlara kanmayın, Nevzat akçeli işlerle uğraşmaz...”