Doğa Dostu Derneği Başkanı Gökçen Gökmen Bayram, Nif Mahallesi yolunda bir kaplumbağa buldu. Hayvanın kırık olan kabuğu, ahşap oyma ustası Kadir Güven'’in mobilya kaplamalarında kullandığı doğal epoksiyle (reçine yapıştırıcı) onarıldı.

Veteriner kontrolünden geçen kaplumbağa, doğaya salındı.

Kaplumbağanın kabuğuna yapılan işlemin ardından birkaç gün gözlemde tutulduğunu ve yeniden veterinere götürdüklerini belirten Bayram, şöyle konuştu:

"Veteriner hekim kontrolün ardından doğaya bırakabileceğimizi söyledi. Biz de bulduğumuz yerden doğaya saldık. Tek amacımız, yaralı bir hayvana yardım etmek. Doğada en küçük sinekten yırtıcı hayvanlara kadar her canlının bir görevi var. Bu denge herkes tarafından korunmalı."