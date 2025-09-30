16 Eylül tarihinde bir anda baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılan Ahu Yağtu'ya Beyin anevrizması teşhisi koyulmuştu. Sevenlerini korkutan Yağtu geçen günlerde hastaneden taburcu olmuş evde tedavisi devam ediyordu.

AHU YAĞTU'DAN HASTANE PAYLAŞIMI

'Beyin damarlarından biri patlamak üzereydi' diyen Yağtu, ilk kez hastanede yattığı anlara dair bir paylaştım yaptı. Hastanede odasından bir karesini 'Geçen gün, hastaneden bu kare' notuyla şunları paylaştı:

"Hızla toparlıyorum. Fotoğraf, isteyenlere gelsin.

Yağtu, Komedyen Cem Yılmaz ile 2012 yılında evlenmiş 2013 yılında boşanmıştı. Çiftin bu evlilikten Kemal isminde bir çocukları bulunuyor.

İŞTE AHU YAĞTU'DAN İLK PAYLAŞIM