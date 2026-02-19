Geçirdiği sağlık sorunlarını geride bırakan Yağtu, kendisinden 12 yaş küçük sevgilisiyle Bebek sahilinde el ele görüntülenmesinin ardından bu kez romantik bir paylaşımla gündeme oturdu.

"MERAK ETMEYE DEVAM EDİN" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda birlikte bir galaya katılan ikili, basın mensuplarının özel hayatlarına dair ısrarlı sorularını yanıtsız bırakmıştı. Cem Yılmaz ile olan evliliğinden sonra özel hayatını hep gizli tutan Yağtu, o dönem yaptığı açıklamada, "Hiç açıklama yapmayacağım, boşuna nefesinizi tüketmeyin. Merak etmeye devam edin" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak çiftin arasındaki gizem, sosyal medya paylaşımıyla son buldu. Bora Cengiz, Ahu Yağtu ile asansörde çekilen karesini kalp emojisi ekleyerek takipçilerinin beğenisine sundu.

EL ELE İLK GÖRÜNTÜ BEBEK'TE GELMİŞTİ

Ahu Yağtu ve Bora Cengiz çifti, geçtiğimiz günlerde Bebek’te objektiflere yakalanmıştı. Sahil hattında yürüyüş yaptıktan sonra araca el ele binen ikili, "Hayırlı olsun" dileklerine sadece "İyi geceler" diyerek karşılık vermişti.

Ünlü çiftin yaş farkına rağmen yakaladıkları uyum ve doğal halleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılandı. Uzun süredir kariyerine odaklanan Yağtu'nun bu yeni ilişkisi, takipçileri tarafından "aşk orucunu bozdu" şeklinde yorumlandı.