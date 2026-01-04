Geçtiğimiz Kasım ayında bir mekan çıkışında el ele görüntülenerek aşklarını belgeleyen Ahu Yağtu ve kendisinden 13 yaş küçük meslektaşı Bora Cengiz, ilişkilerini dijital dünyaya taşıdı. 2026 yılını birlikte karşılayan çift, romantik anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşım, ikilinin ilişkilerini resmen duyurduğu ilk kare olarak kayıtlara geçti.

Aradaki Yaş Farkı Yeniden Gündemde

47 yaşındaki Ahu Yağtu ile 34 yaşındaki Bora Cengiz arasındaki 13 yaş fark, paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden mercek altına alındı. Ancak asıl dikkat çeken nokta, bu yaş farkının magazin gündemindeki başka bir tartışmayla çakışması oldu.

Berna Laçin’den Cem Yılmaz’a "Çıtır" Göndermesi

Paylaşımın altına gelen bir yorum, kısa sürede magazin manşetlerini süsledi. Ünlü oyuncu Berna Laçin, Ahu Yağtu’nun fotoğrafına yaptığı yorumla, Yağtu’nun eski eşi Cem Yılmaz’ın geçtiğimiz günlerde infial yaratan sözlerine göndermede bulundu.

Hatırlanacağı üzere Cem Yılmaz, "38 yaşında biriyle çıkıyorum, 'buldu çıtırı' diyorlar; 38 ölmek üzere" şeklindeki ifadeleriyle özellikle kadınlardan büyük tepki toplamıştı. Yılmaz’ın eski sevgilisi Necla Karahalil’in de isim vermeden eleştirdiği bu polemiğin ardından, Yağtu’nun kendisinden genç bir isimle mutluluk karesi vermesi, Berna Laçin’in dikkatinden kaçmadı.

20 Ay Süren Evlilikten Bugünlere

Magazin tarihinin en çok konuşulan birlikteliklerinden birine imza atan Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, 2012 yılında dünyaevine girmişti. Aynı yıl oğulları Kemal’i kucaklarına alan çiftin evliliği, beklentilerin aksine uzun sürmemiş ve 2013 yılında, yalnızca 20 ayın sonunda tek celsede noktalanmıştı.

Boşanma sonrası özel hayatında oldukça temkinli davranan Yağtu’nun, Bora Cengiz ile sergilediği bu samimi tablolar, ünlü oyuncunun hayatında yeni bir sayfanın tamamen açıldığını kanıtlar nitelikte.