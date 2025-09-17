Ünlü oyuncu Ahu Yağtu'dan sevenlerini üzen haber geldi.

Ahu Yağtu'nun geçtiğimiz gün baygınlık geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Burada tetkikleri yapılan Yağtu'nun tedavi süreci başladı ve ünlü oyuncunun menajerlik şirketi oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Açıklamada; Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli basın mensubu dostlarımız, Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrası tedavi sürecine başlamıştır. Yapılan tüm tetkikler sonucunda kendisine beyin anevrizması teşhisi konmuş olup, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz."