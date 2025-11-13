Komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu sokakta geçirdiği baygınlık sonrası hastaneye kaldırılmış, günlerdir tedavi görmüştü. Taburcu olduktan sonra sosyal medyada sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptmıştı:

"Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarımda, biri patlamak üzere 4 adet anevrizmaya rastlandı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi.Şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım çok şükür. Bu dönemde başka şehirlerden kalkıp gelenlere, arayıp soran ve yazan, şifa dualarını esirgemeyen sevdiceklerime çok teşekkür ediyorum."

KISA SÜRELİ HAFIZA KAYBI

Yaşadığı rahatsızlık sonrası önceki akşam bir galaya katılan Ahu Yağtu, sağlık durumunu açıkladı. Yağtu, kısa süreli hafıza kaybı yaşadığını söyledi:

47 yaşındakil oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"O sırada düşme sebepli kısa süreli hafıza kaybı oldu. Bir gün sürdü, sonraki günlerde geri geldi."