TOGG’dan inip 32 milyon 600 bin liralık Mercedes AMG-S 63-E serisi araca geçmesiyle gündeme gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın bakanlığı için 2025’in ikinci yarısında yüz milyonlarca TL’ye araç kiralandığı ortaya çıktı.

2025’in Haziran ayından bu yana Ankara merkez ve il müdürlükleri için 545 araç kiralandı. Araçlar için 392 milyon TL ödendi.

KİRALAMA TAM GAZ SÜRÜYOR

Bakanlığın il müdürlükleri için 2025’in ikinci yarısında kullanılmak üzere 6 aylık şoförlü ve şoförsüz yakıt hariç araç kiralama ihalesine çıktı. 20 Haziran’da yapılan ihaleyi 10’a yakın şirket bölüştü. Şirketlerle 2025’in ikinci altı ayı için 382 milyon 810 bin TL’lik sözleşme yapıldı. Toplamda 525 araç kiralandı.

Bakanlık, 25 Haziran’da 20 sedan araç için bir ihale daha düzenleyip 2 aylığına 4 milyon 267 bin 766 TL ödedi. Ardından 22 Ağustos’ta yine 2 aylığına 20 adet araç daha kiraladı.

AKP’lilere pay edildi

Araçların kiralandığı 10’a yakın ayrı şirket bulunurken, şirketlerden bazıları ise tanıdık çıktı.

-Şehitkamil’de AKP’li belediye meclis üyesi olan ardından milletvekili adayı gösterilmeyen sonra MHP’den belediye meclis üyesi olarak siyasete devam eden Melik Yılmaz’ın Yılda Özel Eğitim Şirketi’nden 126 milyon 624 bin TL’lik araç kiralandı.

-Eski AKP Başkiskele İlçe Başkan Yardımcısı Vedat Tuncay’ın şirketi Tuncay Nakliyat’tan 15 milyon 66 bin TL’lik araç kiralaması yapıldı.

-AKP Ankara milletvekili aday adayı olan Mehmet Kaya’nın şirketi Carpartner’dan 9 milyon 255 bin TL’lik araç kiralaması yapıldı.

-AKP’li Niğde İl Genel Meclis Üyesi Asım Acar’ın sahibi olduğu Acar Seyahat Nakliye Taahhüt Ticaretinden 13 milyon TL’lik araç kiralandı.