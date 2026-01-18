Kuruluşuna tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun öncülük ettiği "Aile Dayanışma Ağı" yaptığı açıklama ile İBB soruşturmasında 'borsa' kurulduğu iddialarını duyurdu.

İBB ve CHP’li ilçelere yapılan operasyonlarda tutuklananların ailelerine tanınmayan bir numaradan çeşitli mesajlar atıldığı ifade edilen açıklamada mesajlarda ailelere de operasyon yapılacağı, çocuklarının, eşlerinin isimlerinin yeni operasyon dosyasında yer aldığı ve belli bir ücret karşılığında söz konusu isimlerin dosya dışı bırakılacağının söylendiği aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

İki günden beri, İBB ve CHP’li ilçelere yapılan operasyonlarda tutuklananların ailelerine tanınmayan bir numaradan çeşitli mesajlar atılmaktadır. Bu mesajlarda; ailelere de operasyon yapılacağı, çocuklarının, eşlerinin isimlerinin yeni operasyon dosyasında yer aldığı ve bu durumdan onları kurtarabileceğini belirtilmektedir. Bunun karşılığında da miktarı değişen ücretler talep edilmektedir. Mesajlarda ayrıca hukukçular tarafından sahte olduğu anlaşılan, arama kararı olduğu belirtilen bir belge de paylaşılmaktadır.

Ailelerin ortak olarak sordukları soru şu:

Bu kişi ailelerin listesine ve telefon numaralarına nasıl ulaşmaktadır? Bu kişi ya da kişilerin emniyet ya da adliye içinde bağlantıları var mıdır?

Bu konuyla ilgili hukukçularımız gereken adımları atacaklar ancak yine de kamuoyunu aydınlatmak, yetkilileri harekete geçmek için bu bilgilendirme notunu paylaşmak istiyoruz. Ailelerin yaklaşık 1 yıldır yaşadıkları psikolojik yükü fırsat bilerek, onları tedirgin edip bu durumdan faydalanmaya çalışan bu kişilere karşı kolluk kuvvetlerimizin harekete geçmelerini diliyoruz.