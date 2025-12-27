Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısı ile oğlunu tabancayla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, kırsal Sislice Mahallesi'nde R.S. (65) ile eşi İ.S. (65) ve oğlu R.S. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.S, tabancayla oğluna ve eşine ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen anne ve oğlu yolda hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan R.S'yi yakalayarak gözaltına aldı.