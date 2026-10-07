Hekim Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Manisa'da görev yapan bir aile hekimi, adli defin ve yerinde ölü muayenesi görevleri için ödenmeyen nöbet ücretleri nedeniyle hukuki süreç başlattı.

İlk derece mahkemesi, söz konusu görevlerin 657 sayılı Kanun'un Ek 33. maddesinde tanımlanan normal, acil veya branş nöbetleri kapsamında değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle davayı reddetti.

MAHKEME KARARI DEĞİŞTİRDİ

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi ise yaptığı değerlendirmede, aile hekimlerine bu görevlerin verilebildiğini, ancak ücret konusunda mevzuatta bir boşluk bulunduğunu tespit etti. Mahkeme, bu boşluğun hekimin emeğinin karşılıksız kalmasına gerekçe oluşturamayacağına hükmetti.

Kararda, Anayasa'da yer alan angarya yasağı ve ücret hakkı vurgulanarak, idarenin görevlendirmesiyle yapılan çalışmaların karşılıksız bırakılamayacağı belirtildi.

FAİZLE BİRLİKTE ÖDENECEK

Mahkeme, istinaf başvurusunu kabul ederek ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı. İdarenin ödeme yapmama işlemi iptal edilirken, ödenmeyen adli defin ve yerinde ölü muayenesi nöbet ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildi.

Hekim Birliği, kararın aile hekimleri açısından emsal niteliğinde olduğunu belirterek, mevzuatta açık bir ödeme kalemi bulunmamasının, idare tarafından verilen görevlerin karşılıksız kalmasına izin veremeyeceğini ifade etti.