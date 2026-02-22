Cem YILDIRIM

Hekimlerin ASM giderlerini maaşlarından karşılamak zorunda kaldığını vurgulayan Balbay, şöyle konuştu:

“Devlet, kiralık ASM’lerin kira ve işletme giderlerini karşılamak amacıyla cari gider ödeneği uygulamasını başlattı ama yetersiz. Kira sözleşmesi sona eren birçok ASM’de mülk sahipleri yüksek kiralar istiyor. Sağlık Bakanlığı, yeni aile hekimliği kadroları açılıyor. Ancak hekimlerden kiralamaları ve fiziki düzenlemeleri kendi imkanlarıyla yapmaları isteniyor” dedi.

Taner Balbay

AHESEN Genel Başkanı Ahmet Kandemir, performans esaslı ücretlendirme modelinin çalışanları ekonomik belirsizlikle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Ahmet Kandemir

‘YOKSULLUK SINIRINDAYIZ’

Kandemir, aile hekimleri, ASM’lerde görevli ebe ve hemşirelerin maaşlarının yüzde 65’inin performansa bağlı olduğunu, izin ya da hastalık durumlarında ise gelirlerinin yoksulluk sınırının altına düştüğünü söyledi. Devamında, “ASM’ler ayakta kalmakta zorlanıyor” dedi.