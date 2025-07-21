Kabul edilen yeni düzenlemeye göre, sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan sağlık çalışanları, belirli şartları taşımaları halinde merkezi yerleştirme olmaksızın uzmanlık eğitimi alabilecek. Amaç, saha aile hekimliği uzmanlığı üzerinden sistemdeki hekim sayısını artırmak ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini yükseltmek.

UZMANLIK EĞİTİMİNE MERKEZİ YERLEŞME OLMADAN GİRİLEBİLECEK

1 Ocak 2025’e kadar, ilgili kanun çerçevesinde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarına göre ve Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun olarak aile hekimliği uzmanlık eğitimi alabilecek. Bu süreçte merkezi yerleştirme şartı aranmayacak.

Eğitim süresi genel olarak uzaktan veya yarı zamanlı şekilde en az 6 yıl olacak. Ancak, eğitime başlamadan önce en az 5 yıl aile hekimi olarak çalışanlar için bu süre en az 4 yıla indirilebilecek.

EĞİTİM SÜRESİNDE MAAŞ DIŞINDA EK ÖDEME OLMAYACAK

Sözleşmeli aile hekimi olarak uzmanlık eğitimi alanlar, bu süreçte döner sermaye ek ödemelerinden yalnızca motivasyon artırıcı ödeme dışında herhangi bir ek kazançtan yararlanamayacak. Böylece sistemdeki adil ücretlendirme yapısının korunması hedefleniyor.

SAĞLIK MESLEK LİSELERİNDE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Yasayla birlikte sağlık meslek liselerinde bazı unvanlar da değişiyor.

“Hemşire yardımcısı” ve “ebe yardımcısı” unvanları kaldırılarak, bu öğrencilerin mezuniyet sonrası statüleri “sağlık bakım teknisyeni” çatısı altında birleştirilecek. Ayrıca “diş protez teknisyeni” unvanı kapsamında öğrenci alımına uygun yeni programlar da belirlenecek.