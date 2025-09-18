Mahmut Cevher, önceki gün çekimleri Çorum'da süren 'Al Beni Baba' filminin setinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Cevher'in yediği tavuktan zehirlendiği şüphesiyle apar topar acil servise götürüldüğü bildirilmişti.

76 yaşındaki oyuncu sosyal medyada yaptığı açıklamada "KEM film ekibine, başta Mustafa Uslu-Sinem Uslu olmak üzere yönetmenimiz Ahmet Bey ve bütün ekibimize bana gösterdikleri yakınlıktan ve özellikle rahatsızlığım sırasında sağlığımla ilgili gösterdikleri hassasiyetten dolayı şükranlarımı bildiririm. Bütün arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum, başarılar diliyorum. Hoşça kalın" ifadelerini kullanmıştı.

Bir gün boyunca hastanede kalan Mahmut Cevher'in tamamen iyileştiği ve yeniden eski hayatına döndüğü öğrenildi.