Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen Böcek ailesinden anne ve çocuklarının yaşamını yitirmesi, babanın entübe tedavisi görmesine neyin neden olduğu hala belirsizliğini koruyor. Ailenin Fatih'te konakladığı otelde iki kişinin daha hastaneye kaldırılması okların yönünü otele çevirdi. Otel mühürlendi.

YEDİKLERİNDEN Mİ ZEHİRLENDİLER, OTELDEKİ İLAÇLAMADAN MI?

Böcek ailesi 9 Kasım'da Türkiye'ye geldi. 11 Kasım'da gezmek için Ortaköy'e giden aile seyyar tezgahtan midye ve bir restorandan çorba, sucuk ekmek, tantuni yedi.

Fatih'ten de bir dükkandan lokum aldılar. 11 Kasım'ı 12 Kasım'a bağlayan gece aile üyeleri mide bulantısı ve kusma şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Aile aynı gün başka bir hastaneye daha gitti.

ANNE VE ÇOCUKLARI YAŞAMINI YİTİRDİ

13 Kasım saat 01.00'de otele ambulans çağrıldı. 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal Böcek yaşamını yitirdi.

Çocuklarından bir gün sonra da anne Çiğdem Böcek hayatını kaybetti. Entübe edilen babanın tedavisi ise yoğun bakımda devam ediyor.

İLK ŞÜPHELER YEMEK YEDİKLERİ YERLERE ÇEVRİLDİ

Cumartesi gününe kadar anne ve babanın ölmeden önce verdiği ifadeye dayanarak gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde duruldu.

ANNE -BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Entübe edilmeden önce polise ifade veren baba, "11 Kasım'da, saat: 12.00’de otelimizden çıktık, gezmek için Ortaköy’e gittik. Caminin yanında 40–45 yaşlarında, esmer, sakallı, zayıf yapılı bir seyyar satıcıdan midye aldık ve orada yedik. Kumpircilerin olduğu cadde üzerinde adını hatırlamadığım bir restoranda, kokoreç ve çorba yedim. Eşim ve çocuklarım da farklı yemekler aldı. Taksiyle otele yakın bir yerde indik. Bir marketten su, bir dükkândan lokum aldık. Saat 18.45’te odaya girdik. Çocukların mide bulantısı ve kusma şikâyeti başladı. Sabaha kadar durmadı. 12 Kasım sabahı Bezmialem Hastanesi’ne gittik. Bana ve eşime serum taktılar, ilaç verip taburcu ettiler. Çocuklar için Çapa’ya yönlendirdiler. Orada da ilaç verilip taburcu edildik.

Otele döndükten sonra gece, çocukların durumu kötüleşti. Eşim çocukları hareketsiz yattığını görünce 112’yi arayarak yardım istedik. Hastaneye götürüldük."

ANNE DE ÖLMEDEN ÖNCE BUNLARI SÖYLEMİŞ

Hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek, Taksim İlkyardım Hastanesi’nde entübe edilmeden hemen önce, “Ortaköy Camii’nin yanında 55–60 yaşlarında, orta boylu, kır saçlı, zayıf yapılı bir seyyar satıcıdan midye aldık. Hepimiz yedik. Kumpircilerin olduğu caddeye yürüdük. Etrafı yeşil yapraklı, ahşap oturaklı, önünde fotoğraf çekilme yeri olan bir işletmeye girdik. Ben tavuk tantuni, eşim ve oğlum kokoreç, kızım ise sucuk ekmek yedi. Akşam saatlerinde kızım Masal’ı hareketsiz buldum. Hemen 112’yi aradım. Olaydan kısa süre sonra ben de fenalaştım"

Ailenin midye yediği seyyar satıcı, restoran ve lokumcu gözaltına alındı.

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN GELİŞME

Cumartesi günü ailenin kaldığı otelde iki kişinin daha hastaneye kaldırılmasıyla soruşturmanın seyri değişti. Otelde birkaç gün önce ilaçlama yapıldığı belirtildi.

İlaçlama firmasının sahibi ve ilaçlama yapan kişinin de gözaltına alınmasıyla soruşturma genişledi.

ÖN OTOPSİDE SONUCA RASTLANAMADI

Böcek ailesinin yok olmasına neden olan faciada Adli Tıp Kurumu'nun ön otopsi raporu çıktı. Raporda ilk bulguların kesin sonucu ortaya koymadığı belirtildi. Ayrıntılı biyolojik inceleme yapılacak.

Adli Tıp Kurumu'nun bilgi notu olarak paylaştığı bilgilere göre raporda, Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek ile ilgili, dış muayenelerinde ölüme neden olacak harici travmatik lezyon izlenmediği, mide mukozalarında hiperemi (damarların genişleyerek bölgeye normalden daha fazla kan gelmesi durumu) dışında belirgin patolojik bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Raporda, anne Çiğdem Böcek ile ilgili ise yine dış muayenede harici travmatik lezyon izlenmediği, midede yaygın submukozal kanamalar, yer yer noktasal ülsere alanlar, bağırsaklarda olağan kimüs ve gayta içeriği dışında belirgin patolojik bulgu olmadığının görüldüğü belirtildi. İşlemler sırasında cenazelerden laboratuvar analizi için bazı örneklerin alındığı öğrenildi. Mide ve bağırsak içerikleri, soğuk zincirle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderilmek üzere örneklendiği kaydedildi. Bu bulgular ölüm nedeni hakkında net bir sonuç vermedi. Rapora göre, incelemeler, mikrobiyolojik ve toksikolojik örnekler üzerinde yapılacak.

Örneklerin analizinin ardından ölüm sebeplerinin belirleneceği ifade edildi.

GÖZALTI SAYISI ARTTI

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 11’e yükseldi. Son gözaltına alınanlar arasında 2 otel görevlisi ve 1 ilaçlama şirketi çalışanı bulunuyor.