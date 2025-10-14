Gelişen teknolojiyle birlikte ortalama yaşam süreleri uzarken, birçok insan uzun yaşamanın alternatif yollarını merak ediyor.



Araştırmacılar, dünyada en uzun yaşayan aileler üzerinde sayısız çalışma yürütürken, bugüne kadar hazırlanan raporlar çoğunlukla aile üyelerinin genetik avantajlarına odaklanmakta.



Son olarak Kuzey İrlanda'da yaşayan Donnelly ailesini inceleyen doktorlar, aile üyelerinde sıradan insanlardan farklı bir genetik dizilimin bulunmadığını açıkladı.





Hayatları boyunca temiz bir çevrede yaşayan aile üyelerine göre uzun yaşamlarının temelinde, kaçındıkları bir zararlı alışkanlık yatmakta.



HİÇ ALKOL TÜKETMEDİLER



Bugünlerde 13 kardeşin tamamının 90 yaşını aştığı aile, uzun yaşamlarının sırrı olarak alkolden uzak durmalarını görüyor. Dünyanın en çok alkol tüketen ülkeleri arasında yer alan Kuzey İrlanda'da yaşamalarına rağmen, ömürleri boyunca hiç içki içmediklerini belirten ailenin en büyük üyesi Maureen Donnelly, "Hepimiz 50'li, 60'lı yaşlarımızdaki ve bazılarımız 20'li yaşlarımızdaki kadar sağlıklıyız. Değişmedik, değişmiyoruz, gençliğin ülkesindeyiz." ifadelerini kullandı.





TÜM KARDEŞLER HER GÜN SEBZE ÇORBASI İÇİYOR



Bu zararlı alışkanlığın yanı sıra sık sık başvurdukları yiyecekleri de BBC'nin 'The World's Oldest Family' belgeseli için açıklayan aile, Her gün tüm kardeşler tarafından sebze çorbası tüketildiğini ve aile evlerinin bahçelerinde bulunan elma ağaçları nedeniyle çocukluk yaşlarından beri sürekli elma tükettiklerini belirten kardeşler, evde egzersiz yapmalarının da sağlıklı kalmalarına yardımcı olduğunun altını çizdi.