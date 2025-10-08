Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin toplumsal gerçekleri var. Karma eğitim istemeyen ailelere farklı seçenekler sunmak zorundayız” ifadelerini kullanmıştı.

'EĞİTİMDE BİRLİK İLKESİNE AYKIRI'

Vatan Partisi, uygulamanın laik eğitim ilkesine aykırı olduğunu belirterek konuyu yargıya taşıdı. Parti avukatları, kız ve erkek öğrencilerin ayrı okullara yönlendirilmesini “eğitimde birlik ilkesine aykırı” buldu ve düzenlemenin iptali için Ankara İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

'CEMAATLERİN MANTIĞI'

CHP’li Murat Emir ise, “Henüz 10 yaşındaki erkek çocuklarını kızlarla aynı sırada okutmayı sakıncalı bulan bu anlayış, laik Cumhuriyetin değil, cemaatlerin mantığıdır” sözleriyle uygulamaya tepki gösterdi.

Eğitimciler de, “toplumun bu ayrıştırıcı modele destek vermediğini” vurgulayarak, uygulamanın kız çocuklarının eğitimden kopmasına yol açabileceği görüşünde birleşiyor.