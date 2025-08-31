Güvenilir bakıcı bulmak zorlaşırken, fahiş fiyatlar da bütçeyi zorluyor. Günlük kazancı 3 bin TL’yi bulan bakıcılar, yüksek ücretleriyle tartışma yarattı. Bakıcı fiyatlarının giderek artması, kreş bulamama sorunu bazı anneleri işlerinden ayrılmaya mecbur bırakıyor.

Özel İstihdam Bürosu Yöneticisi Vural Şeker’in verdiği bilgilere göre, yatılı bakıcı maaşları 62 bin TL ile 82 bin TL arasında değişirken gündüzlü çalışan bakıcılar için ise ücretler 57 bin TL ile 65 bin TL arasında bulunuyor.

PARA YETMEYİNCE İŞTEN ÇIKMAYA BAŞLADILAR

Bakıcı ücretlerindeki fahiş artış, çalışan anneleri zor bir tercihle karşı karşıya bırakıyor. Kreş bulamayan ya da güvenilir bir bakıcıya ulaşamayan birçok anne, kazandığı maaşın büyük bölümünü bakıcıya vermek zorunda kalıyor. Gelir-gider dengesinin bozulmasıyla birlikte bazı kadınlar işlerinden ayrılmak zorunda kalıyor. Uzmanlar, bu tablonun hem aile bütçesini hem de kadınların iş hayatındaki varlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.

Yatılı Bakıcı: 65.000 TL – 82.000 TL.

Tam Gün Bakıcı: 57.000 TL – 65.000 TL

Yarım Gün Bakıcı: 28.500 TL – 32.000 TL.