1998 yılında kaybolan Mirella, polis tarafından Güney Polonya'daki Swietochlowice kentinde ailesinin evinde bulundu. Olay, komşuların daireden gelen şikayeti ihbar etmesi üzerine polisin gerçekleştirdiği aramanın ardından ortaya çıktı.

Eve gelen ekipler, yaşlı ev sahibesiyle görüştü. Kadın, "Her şey yolunda" dedi ancak polis içeri girince şok edici bir manzarayla karşılaştı. 42 yaşındaki Mirella; bitkin, iskelet gibi zayıf, bacakları çürümüş haldeydi. Doktorlar ise "ölümüne sadece birkaç gün kalmıştı" dedi.

27 YIL BOYUNCA TEK BİR ADIM ATMADI

İddialara göre Mirella, 27 yıl boyunca çocukluğunu geçirdiği odada kilitli tutuldu. Ne doktora, ne dişçiye gitti, ne de dışarı çıktı... Saçlarını kestirmek ya da yürüyüşe çıkmak gibi sıradan şeyleri bile hiç yapmadı.

Komşulardan biri, "Mirella'yı çocukken hatırlıyorum. Tatillerde büyükannemi ziyarete geldiğimde onunla dışarıda oynardık. Sonra birden ortadan kayboldu" dedi.

Polonya basınında yer alan fotoğraflarda Mirella'nın neredeyse 30 yıl boyunca yaşadığı küçük odada hala çocukluk oyuncaklarının bulunduğu fark edildi.

ANNENİN İLK SÖZLERİ KAN DONDURDU

Mirella'nın annesi, yerel basına "Onunla dışarı çıkardık, arkadaşlarımızı ziyarete giderdik" derken, bunun ne zaman olduğunu hatırlamadığını söyledi. Odayı dolduran oyuncaklar sorulduğunda ise "Onları atacağım ama daha o noktaya gelmedim" dedi.

Yaptığı açıklamadan, kadının annesinin de büyük bir 'gerçeklik algısı' sorunu olduğu tartışılmaya başlandı.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Polis müdahalesinin ardından Mirella hastaneye kaldırıldı. İki ay boyunca tedavi gördü ve hayata tutundu. Doktorlar, ciddi enfeksiyonlar ve kötü beslenme nedeniyle durumunun çok ağır olduğunu belirtti.

Yerel halk, onun yeniden hayata dönmesi için yardım kampanyası başlattı. Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda "Neredeyse 30 yıl boyunca kimse onu görmedi. Şimdi gerçeğin ortaya çıkma zamanı" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Savcı Angieszka Kwatera, olayla ilgili ceza soruşturmasının başladığını doğruladı. Ancak ebeveynlerin hangi suçlardan yargılanacağı henüz netleşmedi.

Buna rağmen polis, kadının "iradesi dışında tutulduğuna dair doğrudan bir kanıt bulunmadığını" açıkladı.

Polis açıklamasında, "Yapılan ilk incelemelerde 42 yaşındaki kadına karşı işlenmiş bir suç tespit edilmemiştir. Ancak olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için deliller toplanmakta ve savcılığa iletilmektedir" denildi.