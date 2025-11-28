İzmir Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nde kalan depremzede öğrenciler, sözlü ya da yazılı bildirim yapılmadan giriş kartlarının bloke edildiğini söyledi.

Öğrenciler, yurt işletmesinin ekim ayında Ege Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’ndan (SKS) alınarak özel bir şirkete devredildiğini; ancak bu süreçte kendilerine hiçbir bilgilendirme yapılmadığını ifade etti.

VİZE HAFTASINDA SKANDAL

Öğrenciler, geriye dönük kira talep edilmesi ve kartların vize haftasında kapatılması nedeniyle yurttan çıkarılma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

Depremzede gençler, belirsizlik yaşandığını ve muhatap bulmakta güçlük çektiklerini belirterek yetkililerden çözüm talep etti.

Konu hakkında hukuki süreç ilerlese de bunun atılmama garantisi vermediğinin altını çizen bir öğrenci, “Ülkede hak ve hukukun lafı edilemiyor. Gidebilecek başka bir yeri olmayan ama ödeyecek parası da bulunmayan birçok insan var. Vize zamanı, bir anda yüklü miktarda para istemek büyük vicdansızlık. Ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.

ÖDEMEK ZORUNDASINIZ

Mağdur öğrencilerden bir genç kız, kartların kapatılması hakkında görevlilerle yaptığı nahoş görüşmeyi şöyle aktardı:

“Orada bir hanımefendi vardı. Sinirlendi ve sesini yükselterek ‘Özür dileriz, aileniz ölmediği için, eviniz yıkılmadığı için bu parayı ödemek zorundasınız’ gibi şeyler söyledi. Yani yakını ölmeyeni depremzede kabul etmiyorlar. Oysa geldiğimiz yerde yaşama imkanı kalmadı. Başka arkadaşımıza da, ‘Ben hukuk mukuk bilmem, parayı ödemek zorundasınız’ denilmiş. Benden 19 bin TL istendi. Bu kadar parayı nasıl ödeyeceğiz. Karşımızda çok kötü insanlar var.”

Depremzede gençler anlatıyor

- Yurdumuz 21 Ekim tarihinde özelleşmiş. Bu tarihten 7 Kasım’a kadar yurt bedeli olarak 9 bin 500 lira istediler.

- İstedikleri para 20 Kasım’da 19 bin liraya yükseldi. Kaldığımız günlerin ücretiymiş.

- İtiraz edince giriş kartlarımız kapatıldı. Evimizin ağır hasarlı olması yeterli değilmiş. Tamamen yıkılmış veya ailemizin ölmüş olması gerekiyormuş.

- Bir çok depremzede gençlerin çoğunun maddi durumu yok. Rektörlüğe mail attık dönüş olmadı.

- Sorunumuzu CİMER’e de bildirdik. Bekliyoruz.

- Burada kalan öğrencilerin hepsi depremi yaşadı. Geldiğimiz bölgede hâlâ her yer enkaz.

- Çoğumuzun ailesi depremden sonra işini kaybetti. Kimisinin dükkanı yıkıldı, kimisinin fabrikası.Burada geliri olmayan ailelerin çocukları var.

- Sorunu anlattığımız görevlilerin kaba davranışı da ağrımıza gidiyor. Sürekli azarlanıyoruz.

- Yurtta kalan herkes zor durumda. Devlet yetkililerinden acil yardım bekliyoruz.