İspanya’nın Barselona kentinde yaşayan 25 yaşındaki Noelia Castillo, cinsel saldırıya uğradıktan sonra gerçekleştirdiği intihar girişimi sonucu felç kaldı. Uzun süren hukuk mücadelesinin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Castillo’nun ötenazi talebini onayladı ve genç kadın hayatına ötenazi yoluyla son verdi.

Edinilen bilgilere göre, Castillo, Barselona yakınlarındaki Sant Camil Hastanesi’nde üç enjeksiyondan ilki uygulandıktan yaklaşık 20 dakika sonra yaşamını yitirdi. İlk iki iğne derin sedasyona yol açarken, üçüncü ve en güçlü enjeksiyon kalp durmasına sebep oldu.

Hayatının son anlarında annesi Yolanda Ramos, babası Geronimo Castillo, kardeşleri ve anneannesi de dahil olmak üzere yakınları hastanede bulundu. Annesi, kızının yanında olacağını belirterek, “Ötanaziye karşı olsam da onun izin verdiği sürece son ana kadar yanında olacağım” dedi.

Castillo’nun babası, muhafazakâr grup Abogados Cristianos’un (Hristiyan Avukatlar) desteğiyle kızının ötenazi talebini engellemek için uzun süren bir hukuk mücadelesi yürüttü. Ancak mahkeme, Castillo’nun ötenazi kararı verme konusunda tam yetkiye sahip olduğuna hükmetti.

Genç kadının hayatı, 2022 yılında devlet gözetimindeki bir merkezde kaldığı dönemde üç erkek tarafından gerçekleştirilen toplu cinsel saldırıyla değişti. Yaşadığı travma sonucu intihar girişiminde bulunan Castillo, omuriliğinde ciddi bir yaralanma sonucu belden aşağısı felç oldu ve kronik ağrılar çekti.

İspanya’nın 2021 yılında yürürlüğe giren ötenazi yasaları kapsamında, Castillo’nun durumu “ciddi, kronik ve engelleyici” olarak değerlendirildi ve genç kadın, uzun süren acılarının ardından hayatına kendi isteğiyle son verdi.