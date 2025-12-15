Ailesiyle bulunduğu mesajlaşma grubunda şaka yapmak isteyen bir kadın, beklemediği bir gerçekle karşılaştı. Eğlence amacıyla hamilelik testi yapan kadın, testin pozitif sonuç vermesi üzerine gerçekten hamile olduğunu öğrendi.

Kadının yaşadığı şaşkınlık anları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Test sonucunu ilk etapta bir şaka zanneden kadın, durumu birkaç kez kontrol ettikten sonra gerçeği kabullendi. Paylaşılan görüntülerde, kadının hem mutluluk hem de şaşkınlık yaşadığı anlar dikkat çekti.

Olay, kullanıcılar arasında “hayatın sürprizleri” ve “şakanın gerçeğe dönüşmesi” şeklinde yorumlandı. Birçok kişi yaşanan durumu eğlenceli bulurken, bazı kullanıcılar ise benzer sürprizlerle karşılaşanların kendi deneyimlerini paylaştı.