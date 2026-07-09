İzmir Torbalı’da 24 Ekim 2025’te meydana gelen olayda, Hatice ve Şadi Avcı çifti ile çocukları Mehmet Avcı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde Avcı çifti ile oğulları Mehmet’i tabancayla vurulmuş halde buldu.

HAYATLARINI KAYBETTİKLERİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 3 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre Mehmet Avcı'nın, annesi Hatice ve babası Şadi Avcı'yı tabancayla vurup, ardından intihar ettiği değerlendirildi.

ELDE EDİLEN DELİLLER İŞARET ETTİ

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, olayı aydınlatmak için Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği personelinden oluşan özel ekip kuruldu. Cinayet Büro dedektifleri, ailenin küçük oğlunun durumunu şüpheli buldu. Olay öncesi ve sonrası tüm hareketleri mercek altına alındı. Olay yerinde bulunan tabancanın üzerindeki parmak izlerinin de silindiği tespit edildi. Polis, cinayetlerin, olay zamanına ait kamera kayıtları, telefon sinyalleri ve elde edilen deliller doğrultusunda Şadi ve Hatice Avcı çiftinin küçük oğul Mert Avcı tarafından öldürüldüğü belirledi.

OLAYDAN ÖNCE KOLONYA, PAMUK VE ELDİVEN ALMIŞ

Avcı'nın olaydan önce kolonya, pamuk, eldiven temin ettiği ve cinayetleri ağabeyinin anne ile babasını öldürdükten sonra intihar ettiği şeklinde kurgulamaya çalıştığı ortaya çıktı. Polis, Mert Avcı, eşi S.A. (31) ve kayınbiraderi T.B.'yi (28) de gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Mert Avcı tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. Avcı hakkında annesine, babasına ve ağabeyine karşı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile '6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘ONLARIN İSİMLERİNİ PAYLAŞAMIYORUM’

Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 2'nci duruşmaya, tutuklu sanık Mert Avcı, müştekiler ve avukatlar katıldı. İlk duruşmada savunma yapmayan tutuklu sanık bu kez savunma yaptı. Eşiyle aralarında sorun olduğu için ailesinin yanına geldiğini söyleyen Avcı, “Sanal oyundan para kazandım ve eşim buna sıcak bakmıyordu. O yüzden tartıştık. Olay tarihinde borcum yoktu. Bir yakınım Bitcoin ile para kazanıyordu ve para transferleri benim banka hesabım üzerinden ilerliyordu. Bu iş battı. Bu yüzden aralarında illegal insanların da bulunduğu kişiler beni sorumlu tuttu. Eşimin ve çocuğumun güvende olduğunu düşünmediğim için onların isimlerini paylaşamıyorum" ifadelerini kullandı.

‘EŞİM İSTEDİĞİ İÇİN ALDIM’

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Avcı, “Kolonya ve pamuğu eşim istediği için eldivenleri ise zeytin toplamak için aldım. Onlar benim annem, babam, ağabeyim. Olayın bana nasıl kaldığını anlamıyorum. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Ağabeyimin yaptığını da düşünmüyorum. Ben askerde bile atış talimi yapmadım. İnternet geçmişindeki aramalarım bebekleri uyutmak içindi" diye konuştu.

‘KOLONYA VE PAMUK İSTEMEDİM’

Duruşmada, Avcı’nın eşi S.A. tanık olarak dinlendi. S.A., “Geçmişte benden habersiz arabamızı satmıştı. Benden habersiz yine bir iş çevirdiğini düşündüm. Geçen yıl nisan ayında borcunun olduğunu öğrendim. Ailesi ev satıp borçları ödemişti. Ayrıca kolonya ve pamuk istememiştim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savunma beyanların ardından ara karar açıklandı. Mert Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına hükmedip, duruşmayı erteledi.