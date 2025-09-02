Antalya’da yaşayan Alper Baysan (51), 2 yıl önce ABD’de üniversite eğitimine başlayan kızı İrem Naz Baysan’a (23) banka aracılığıyla gönderdiği 800 doların kaybolduğunu, tüm girişimlerine rağmen parayı geri alamadığını söyledi.

Washington Üniversitesi Bilgi Teknolojisi Bölümü’nü kazanan İrem Naz’ın geçimini gönderdikleri parayla sağlayacağını belirten anne Baysan, “Kızıma Türkiye’de Amerika ile anlaşması olan bir bankadan hesap açtırdık. İlk ayın ardından hesabına 800 dolar gönderdim ama çekemedi. İşlem hareketlerinde para çekilmiş gibi görünüyordu. Banka, Amerika’daki anlaşmalı banka ile yazıştığını söyledi ama 4 ay sonra ‘para çekilmiş’ cevabı verdiler” dedi.

Kızının o dönemde parasız kaldığını anlatan Baysan, “Bir memur olarak tekrar para gönderemedim. Kızım saatlik 8–10 dolara garsonluk yaparak geçimini sağladı. Telefonda bana ‘Anne paramı çekemedim’ dediğinde çok çaresiz kaldım” ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatı Tolga Alp Kocaoğlu ise sürece ilişkin, “Önce Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurduk, ardından dava Tüketici Mahkemesi’ne taşındı. Banka, paranın çekildiğini ispatlayamadı ve mahkeme iadesine hükmetti. Ancak karar dolar üzerinden verildiği için icra aşamasında sorun yaşanıyor. 2 aydır tahsilat yapılamıyor” dedi.

Alper Baysan, mahkeme kararına rağmen mağduriyetlerinin devam ettiğini belirterek, “Kızım parasız kaldı, eğitim hayatı boyunca sıkıntılar yaşadı. Mahkeme bizi haklı buldu ama paramızı hala alamıyoruz. 800 dolar için 2 yıldır uğraşıyoruz” diye konuştu.