Türkiye'de her gün 'pes' dedirten olaylar yaşanırken; bu sefer ki görüntüler İzmit'ten geldi. Küçük bir çocuk anne ve babasıyla oturduğu çay bahçesinde ebeveynlerine eşlik ederek sigara içti.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken çocuğun anne ve babası; kameraya 'durumu kabullenmiş' halleriyle yansıdı. Akılalmaz görüntüler başka masada oturan kişi tarafından gizlice kaydedildi.

'SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK DİYE İZLERİZ...'

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar görüntülere şaşkınlıkla yorum yağdırdı. İşre o yorumlardan bazıları...

"Yarın bir gün suça sürüklenen çocuk diye haberlerde izleriz."

"Ebeveynlik böyle bir şey değil ama yine de siz bilirsiniz?"

"Bu kuşağın ipi kaçtı harbiden..."

"Ülkece ciddi bir sınavdan geçiyoruz. Allah anne ve babalara hem sabır versin hem de akıl versin."

"Başka ülkede olsa -tabii ki medeni ülkelerden bahsediyorum- çocuk ışık hızıyla ailenin elinden alınır."

"Sigarayı geçtim şu oturuş zaten psikolojik bozukluğun kanıtı. Yarın anne babasını keser bu."

"Babasının yüzüne yüzünede üflüyor topluma açık yerde bunu görenlerin tepki vereceğini biliyorlar değişik bir tablo..."