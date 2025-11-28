Airbus tarafından yapılan açıklamada, A320 ailesine ait bir uçakta yaşanan yakın tarihli olayın analizinde, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrol sistemlerinin ihtiyaç duyduğu verileri bozabileceğinin tespit edildiği belirtildi. Şirket, benzer riskin hâlihazırda hizmet veren birçok A320 ailesi uçağında bulunduğunu kaydetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Havacılık otoriteleriyle koordineli bir şekilde, operatörlerimize mevcut yazılım ve donanım korumalarını uygulamaları yönünde Acil Operatör Uyarısı (AOT) gönderilmiştir. Bu uyarı, Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) tarafından yayınlanacak Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi kapsamında da yer alacaktır. Operasyonel aksamalara neden olabileceğini kabul ediyoruz; ancak güvenlik her zaman önceliğimizdir.”

THY’den açıklama: ‘8 uçağımız incelendi ve işlemler sürüyor’

Türk Hava Yolları (THY) da Airbus’ın dünya genelindeki operatörlere gönderdiği uyarı sonrası filodaki durumla ilgili bilgilendirme yaptı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şirket filosundaki 8 adet A320 tipi uçağın söz konusu değerlendirme kapsamına alındığını duyurdu.

Üstün, açıklamasında şunları kaydetti:

“AOT kapsamında belirtilen talimatlara göre gerekli adımlar atılmaktadır. İşlemler tamamlandığında uçaklarımız güvenli şekilde hizmete dönecektir. Tüm operasyonlarımız kesintisiz şekilde sürmektedir. EASA başta olmak üzere ilgili tüm otoritelerin talimatları doğrultusunda Airbus ile yakın temas içindeyiz. Yolcu güvenliği THY’nin her zaman birinci önceliğidir.”