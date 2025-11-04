UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın Ajax ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray’ın zafer taktiği belli oldu.

Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibi, Ajax’ın zayıf yönlerini tespit etti. Hollanda temsilcisinin birçok maçını izleyen Buruk, tahtaya “Duran toplarda sorun yaşıyorlar. Savunma geçişlerinde eksik yakalanıyorlar. Şiddetli pres halinde hata yapıyorlar” maddelerini yazdı.

Cimbom’un hocası, rakip analizinden sonra oyuncularıyla çalışmalara başladı. Sara’ya duran top çalışmaları yaptıran Buruk, Brezilyalı yıldızdan isabetli paslar bekliyor. Takım presini orta sahada yapacak olan Cimbom, kapacağı toplarla hızlı hücuma çıkıp sonuca gitmeyi hedefliyor.