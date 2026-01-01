Her sene yeni yılı sevenleriyle sahnede kutlayan Ajda Pekkan bu kez sahneye çıkmama kararı aldı.

Sanatçı iki ay önce akciğerinde kist tespit edilen ve tedaviye başlayan kardeşi Semiramis Pekkan'ı yalnız bırakmamak için Bakü, Kıbrıs ve Ankara'da 3 ayrı sahne programı için gelen 20 milyon TL'lik teklifi geri çevirdi.

Hürriyet'in haberine göre, fiyatı arttırmak isteyenlere tekliflere kapalı olduğunu da belirten Ajda Pekkan "Bu yeni yılda sahne yapmayacağım. Bu süreçte kardeşim Semiramis ile olmak istiyorum" cevabını verdi.