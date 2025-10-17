Kariyeri, sahne enerjisi, fiziği ve özel hayatıyla hep ilgi odağı olmayı başaran Ajda Pekkan bu kez bir reklam anlaşmasıyla gündeme geldi.

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Pekkan'ın 40 milyon TL karşılığında bir çikolata markasının üç reklamında oynayacağı belirtildi.

AJDA PEKKAN'IN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

Her konserinden önce sıkı bir çalışma içerisine giren, sahneye çıkmadan önce iki saat kondisyon bisikletine binip ter atan Ajda Pekkan geçen günlerde en büyük pişmanlığını itiraf etmişti.

Henüz 5 yaşındayken komşularına yabancı şarkılar söylediğini belirten Süperstar "Çok isterdim keşke piyano veya başka bir enstrüman çalabilseydim" demişti.

Yeni nesle olan hayranlığını dile getiren Pekkan, "Ben biraz eve kapanık birisiyim. Yeni nesil gençleri tanıyınca çok mutlu oluyorum. Kendimi büyütmekten, çocuğa fırsat bulamadım. Gördükçe imreniyorum özeniyorum ama artık geçti" diye konuşmuştu.