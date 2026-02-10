Ajda Pekkan’ın vokalisti Tuğba Tufantepe (42), sosyal medya üzerinden taciz içerikli mesajlar ve uygunsuz videolar gönderdiği iddiasıyla 66 yaşındaki Özkan B.’den şikayetçi oldu. Sabah gazetesinin haberine göre savcılık soruşturmasında, mesajların İstanbul’daki bir huzurevinde kalan Özkan B. tarafından atıldığı belirlendi. Özkan B. savunmasında, “Mesajları ben gönderdim ancak videolar huzurevindeki 600 kişiden biri tarafından yollanmış olabilir” ifadelerini kullandı. Savcılık, Özkan B. hakkında “cinsel taciz” suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. 'AŞKIM, BEBEĞİM' MESAJLARI Ajda Pekkan’ın vokalistliğinin yanı sıra Tarık Sezer Orkestrası’nda solist olarak görev yapan Tuğba Tufantepe, ifadesinde Dubai’de yaşadığını belirtti. Şarkıcı, kendisine aralıksız gönderilen “Aşkım, bebeğim” şeklindeki mesajlardan rahatsızlık duyduğunu ve bunaldığını dile getirdi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.