Kariyeri, sahne enerjisi, fiziği ve özel hayatıyla hep ilgi odağı olmayı başaran Ajda Pekkan önceki akşam Harbiye'de sevenleriyle buluştu. 79 yaşındaki şarkıcı, yine performansıyla ve esprileriyle adından söz ettirdi.

Yağmurlu havaya rağmen karşısında binlerce hayranını gören şarkıcı, "Dünyanın neresinden kim gelirse gelsin, vallahi battaniyeleri üzerime çeker dizi seyrederdim. Hepiniz delisiniz" dedi.

Konserin ilerleyen dakikalarında hayranlarıyla şakalaşan Ajda Pekkan, "Ben evde kaldım siz evlendiniz" deyince bir müziksever, "Ajda evlen benimle" diye haykırdı.

Bu arada Süperstar'ı izlemeye gelenler arasında Halil Ergün ve Cem Özer de vardı.