Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, SÖZCÜ TV’de Özlem Gürses’in sunduğu Para Politika ve Hayat programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“Aslında çok zor bir iş üstlenmiştim. Erdoğan’la kurduğum ilkeli ve şahsiyetli ilişki dolayısıyla ülkeyi gerçek bir AK Parti genel başkanı, gerçek bir başbakan olarak yönetmeye çalıştım.

Sonra gelen Binali Yıldırım bir başbakanlık yapmadı. Yapmayacağını bildikleri için getirdiler. Düşük profilli başbakan diye bir tabirle. Daha sonra ise AK Parti kendi içinden şahsiyetli isim üretemedi.

BM’YE GİTMEYEBİLİRDİK

Bugünkü bakanlar bürokrattır. Siyasetçi değil. Ben bakanlık yaptığım dönemi biliyorum. Büyük bir hareket alanımız vardı, inisiyatif alanımız vardı.

ABD, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a, BM Genel Kurulu’na katılması için vize vermeyince Türkiye ve 57 İslam ülkesi ‘Mahmut Abbas, Filistin Devleti’ni temsilen oraya gitmiyorsa biz de gitmiyoruz.’ demeliydi.

1988 yılında böyle bir şey yaşandı ve Yaser Arafat’ı ABD kabul etmedi. Toplantı Cenevre’ye alındı.

KİMSE KALICI DEĞİL

Hiç kimse kalıcı değil. Kalıcı olan devletin kurumları. Devlet dediğimiz şey büyük bir bina. O kurumları zayıflatırsan binanın en üst katında oturan cumhurbaşkanı, devlet başkanı da sağlam bir yere oturmaz.

Bugün Türkiye’nin kurumları çürüdü. Örnek mi istersiniz? Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan başlayın. Gün geldi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bulunan birisi herkes biliyor. Instagram’dan affın isteyerek ayrıldı.

TRUMP’A NİYE SES YOK

Niye Trump’a karşı sesi çıkmaz Erdoğan’ın? Niye ağzından bir kere Trump çıkmadı? Çünkü sizin New York’ta mahkemelerde davalarınız varsa, Utah’ta kara para aklama davası varsa, servet rivayetleri varsa sesiniz kısılır. Türkiye’de veya dünya herhangi bir yerinde bir devlet adamının bağımsız olabilmesi için heybesi olmayacak, gemisi olmayacak.”