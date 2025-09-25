Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde yaşananlar okulun akademik yapısını alt üst etti. Devlet Tiyatrolarında çalışan sanatçılardan 8’i bölümde ders vermek isteyen 12 öğretim görevlisinin ders verme izni yenilenmedi. İki öğretim görevlisi de bu duruma tepki göstererek görevlerinden ayrıldı.

14 AKADEMİSYEN EKSİK

Evrensel’de yer alan habere göre, 22 Eylül’de okul 14 akademisyen eksiğiyle başladı. Kadroyu şekillendirmek üzere görevlendirilen, Öğretim Görevlisi Murat Atak, bölümde kalan 2 akademisyenden birinin tiyatroyla alakası olmadığını söyledi.

"BANA AK TENEKE DİYORLAR"

Atak, Tamer Karadağlı’nın sık sık rektörle görüştüğünü belirterek, Karadağlı’nın rektöre, “Bu kişiler CHP’li belediyelerle çalışıyor. Bana da ‘ak teneke’ diyor. Sizi de Cumhurbaşkanı atadı, bana hakaret sayılıyorsa size de sayılır” dediğini söyledi.

Karadağlı’nın daha önce hem Hacettepe’nin giriş sınavını hem de Devlet Tiyatrosu sanatçı kadro sınavını kazanamadığını vurgulayan Atak, “Sanatçı olarak alınmadığı kuruma tepeden genel müdür atandı. Biz buna karşı çıktık. Muhalif kimliğimiz yüzünden hedef seçildik” dedi.

AKADEMİK KADRO ALT ÜST OLDU

90 yıllık kurumun akademik yapısı altüst oldu. Devlet Tiyatrolarında çalışan sanatçılardan 8’i bölümde ders vermek üzere izinli, 4’ü rektörlük onayıyla çalışıyordu. Sevgi Türkay, Ferahnur Barut, Tuncer Yiğci, Levent Şenbay, Tolga Tecer, Adnan Erbaş, Oktay Dal, Pınar Gün Topçu ve Eren Aysan’ın da aralarında bulunduğu 12 öğretim görevlisinin izni yenilenmedi. İki öğretim görevlisi de bu duruma tepki göstererek görevlerini bıraktı.

GEREKÇE BELİRTİLMEDİ

22 Eylül’de yeni eğitim öğretim dönemine başlayan öğrencilere de görevine son verilen öğretim görevlilerine de herhangi bir gerekçe gösterilmedi. Bölümdeki dersler 14 öğretim görevlisinin yokluğuyla başladı.