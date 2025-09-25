Eski Milli Savunma Bakanı ve eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, AKP TBMM Grup Başkanı Güler ve AKP Sarıyer ilçe teşkilatı kentte esnafı ziyaret etti.

Akar, esnaf ziyaretleri esnasında Şişli'de bulunan fenomen pilavcı Baruthane Pilavcısı'na da gitti.

Hulusi Akar, işletmenin önünde geldiğinde dükkan sahibi tarafından "Dikkat" komutuyla karşılandı.

Askerin silahlı ve donatılmış olarak toplanması olan içtimaya geçmiş gibi sıraya giren çalışanlar, Akar'ın "Arkadaşlar, nasılsınız?" sorusuna hep bir ağızdan, "Sağ ol!" diye bağırarak yanıt verdi.

Pilavcının resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanımız Sn. Hulusi Akar, Baruthane Pilavcısı’nda içtima aldı!" ifadeleri kullanıldı.