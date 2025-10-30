29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pompa fiyatlarına yansıtılmayan benzin zammı, bu gece yarısından itibaren yürürlüğe alınacak.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litresinde 1,14 TL artışa gidilecek.
30 Ekim 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
BENZİN
İstanbul (Anadolu): 52.2 TL/L
İstanbul (Avrupa): 52.35 TL/L
Ankara: 53.21 TL/L
İzmir: 53.55 TL/L
MOTORİN
İstanbul (Anadolu): 55.33 TL/L
İstanbul (Avrupa): 55.45 TL/L
Ankara: 56.46 TL/L
İzmir: 56.8 TL/L
