Reuters tarafından görülen ve GüzelEnerji'nin müşterilerine gönderdiği belgeye göre şirket, 3 Kasım itibarıyla gerçekleştirdiği fiyat artışının gerekçesi olarak ABD'nin 22 Ekim'de Rus petrol şirketleri Lukoil ve Rosneft'e yönelik yaptırım kararı almasını gösterdi.

GüzelEnerji 2024 verilerine göre Türkiye pazarındaki en büyük dördüncü akaryakıt dağıtım şirketi.

2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Batılı ülkelerin Rus petrolü alımını bırakmasının ardından Türkiye, Rus dizel yakıtının en büyük ithalatçısı konumuna gelmişti.



FARKLI FİRMALARA DA SIÇRAMASI BEKLENİYOR



ABD'nin boykot kararının akaryakıt sektöründe hizmet veren diğer firmaları da etkilemesi ve dizel fiyatlarının ilerleyen günlerde tüm firmalar için zamlanması bekleniyor.



