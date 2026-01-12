Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. İran'da yaşananlar petrolü ve dolayısıyla akaryakıt fiyatlarını etkilemeye başladı. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle motorine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,8 liralık zam gelmesi bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.17 TL
Motorin litre fiyatı: 53.68 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.01 TL
Motorin litre fiyatı: 53.52 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.04 TL
Motorin litre fiyatı: 54.78 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.37 TL
Motorin litre fiyatı: 55.05 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL