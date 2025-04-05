Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Vatandaşlar, 5 Nisan 2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenmek için sıkça araştırmalar yapıyor.

Özellikle "Benzin kaç TL?", "Motorin ne kadar oldu?", "LPG fiyatı ne kadar?" gibi sorular internet aramalarında ön plana çıkıyor.

Dün akaryakıt fiyatlarına yansıması beklenen değişikliklerle ilgili çeşitli tahminler vardı. Benzine 1 lira 8 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyordu. Ayrıca, LPG fiyatlarında 5 Nisan itibarıyla 81 kuruşluk bir indirim öngörülüyordu.

Ancak, bu değişikliklerin herhangi bir şekilde gerçekleşmediği görülüyor. Bugün itibarıyla, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik yaşanmadı.

AKARYAKIT FİYATLARI SABİT KALDI

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 46,72 TL, Motorin 46,83 TL, LPG 28,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 46,57 TL, Motorin 46,71 TL, LPG 27,59 TL

Ankara: Benzin 47,29 TL, Motorin 47,57 TL, LPG 28,09 TL

İzmir: Benzin 47,65 TL, Motorin 47,93 TL, LPG 28,04 TL

Benzin fiyatlarında zam beklentisi gerçekleşmemişken, LPG’de beklenen indirim de yapılmamıştır. Akaryakıt fiyatları, küresel petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalarla doğrudan ilişkilidir.