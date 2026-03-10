Altının onsu 5.188 dolara çıkarak önceki işlem gününde yaşanan kayıplarını geri aldı. Trump, bölgedeki savaşın “çok yakında” sona erebileceğini ifade etti. Aynı süreçte ABD dolarının performansını ölçen endeks yüzde 0,1’e kadar düşerken, petrol fiyatları son derece oynak işlemlerin yaşandığı piyasada yüzde 10’dan fazla geriledi.

AKARYAKITA ZAM GELDİ

Petrol düşmesine rağmen akaryakıta gelecek olan zam iptal edilmedi. 10 Mart 2026 gece yarısından itibaren pompaya yansıyan zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık 43 kuruş, motorinin litre fiyatı ise yaklaşık 58 kuruş yükseldi.

Artışın büyük kısmı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden eşel mobil sistemi kapsamında karşılandı. Beklenen toplam zam miktarının yalnızca bir kısmı pompaya yansıtılırken, benzin için yaklaşık 1,54 TL, motorin için ise 2,14 TL civarında fiyat artışı hesaplandı.

ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Sabah seansında altının onsu 5 bin 171 dolarda hareketlenirken yurt içinde gram altın 7 bin 325 lirada bulunuyor. Öte yandan Trump'ın konuşmasıyla birlikte dolar endeksinde de gerileme yaşandı. Sabah seansında endeks 98,83 seviyesinde hareketleniyor.

PETROL SERT DÜŞTÜ

Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması ve İran enerji altyapısına yönelik füze saldırıları petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile savaşın yakında sona ereceğini açıklamasının ardından sert düşüş gösterdi.

Trump'ın 'savaş bitebilir' açıklamalarının ardından brent ham petrol 100 doların altına sarkarak 92,90 dolarda, ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün varili ise 88,59 dolara kadar geriledi.

Petrol fiyatları bir gün önce savaşın enerji arzını tehdit ettiği endişesiyle sert yükselmişti. Brent petrol 119,50 dolar, WTI ise 119,48 dolar ile 2022 ortasından bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.

10 MART 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel litre fiyatları şöyle:

-İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 60,32 TL

Motorin: 65,28 TL

LPG: 30,49 TL

-İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 60,16 TL

Motorin: 65,12 TL

LPG: 29,89 TL

-Ankara:

Benzin: 61,28 TL

Motorin: 66,39 TL

LPG: 30,37 TL

-İzmir:

Benzin: 61,56 TL

Motorin: 66,67 TL

LPG: 30,29 TL

Döviz ve petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt maliyetlerini artırmaya devam ediyor. ÖTV desteğine rağmen pompaya yansıyan zamlar, sürücülerin bütçelerini zorlayabilir. Uzmanlar, petrol piyasasındaki gelişmeleri ve döviz kurlarını yakından takip ederek araç sahiplerini uyarıyor.