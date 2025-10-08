Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda dehşet dolu anlar yaşandı. Yakıt almak amacıyla istasyona gelen bir araçta bulunan şahısların yüksek sesle müzik dinleyerek ve alkollü bir şekilde çevreye rahatsızlık vermesi üzerine, istasyon çalışanları tarafından uyarıldıkları öğrenildi. Ancak bu uyarıya hakaret, tehdit, darp ve bıçaklı/demir sopalı saldırıyla karşılık verildi.

3 ARAÇLA GERİ DÖNDÜLER

İlk olayın ardından şahıslar olay yerinden uzaklaşsa da kısa süre sonra üç ayrı araçla geri dönerek, yaklaşık 8-9 kişilik grupla doğrudan istasyon içerisine girdi ve çalışanlara saldırdı.

İKİ ÇALIŞAN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Ellerinde bıçak ve demir sopalar bulunan saldırganlar, güvenlik kamerası görüntülerine göre çalışanlara defalarca kez şiddet uyguladı. Kafa bölgesine isabet eden darbeler nedeniyle iki çalışan ölümden döndü.

HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇILDI

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaşanan arbedede çevik kuvvet müdahale etmek zorunda kaldı. Biber gazı kullanıldı, havaya uyarı ateşi açıldı. Tüm bu müdahalelere rağmen saldırganları kontrol altına almak kolay olmadı.

Saldırganların bazıları gözaltına alınırken, olay anı istasyonun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırganların istasyona giriş anları, çalışanlara yönelik darplar, polisin müdahalesi ve yaşanan kargaşa net şekilde görülebiliyor.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Olayla ilgili açıklama yapan Avukat Mustafa Üzer, "Maalesef müvekkillerimiz haksız bir saldırıya maruz kalmışlardır. Elim bir hadise olmuştur. Silahtan sayılan sopalarla, bıçaklarla 8 -9 kişi adeta baskına gelmişlerdir. Şu an hukuki süreç devam etmekte ve tarafımızca takip edilmekte, dosya kapsamında işyerleri basılan müvekkillerimiz de maalesef aynı zamanda sanık pozisyonunda, biz bu hususta da meşru müdafaa şartlarının oluştuğu kanaatindeyiz. Süreç devam ediyor, adaletin yerini bulacağına inancımız tamdır. Adli soruşturma başlatılırken, konu yargıya taşındı" dedi.