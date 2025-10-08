Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarında sık sık değişikliğe neden oluyor. Global enerji piyasalarındaki son gelişmelerin ardından, Türkiye’de pompa satış fiyatları yeniden güncellendi.

Son yapılan düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatında 1 lira 24 kuruş, motorinde ise 1 lira 34 kuruşluk indirim gerçekleşti.

Söz konusu indirimin ardından vatandaşlar, “Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor.

8 EKİM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52,10 TL

Motorin: 53,19 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,94 TL

Motorin: 53,05 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 52,95 TL

Motorin: 54,20 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 53,28 TL

Motorin: 54,53 TL

LPG: 27,53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları; Brent petrolün varil fiyatı, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri gibi faktörlere bağlı olarak günlük ya da haftalık bazda değişebiliyor. Uluslararası piyasalarda yaşanan her hareket, Türkiye’deki pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor.

Uzmanlar, enerji fiyatlarının küresel belirsizlikler nedeniyle bir süre daha dalgalı seyredeceğini belirtiyor. Bu nedenle, vatandaşların fiyat değişimlerini düzenli olarak takip etmesinde fayda bulunuyor.

İNDİRİM SÜRÜYOR AMA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

8 Ekim 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında indirim yaşansa da, önümüzdeki günlerde Brent petrolün seyrine göre yeni zam ya da indirim kararları gündeme gelebilir.

Akaryakıt fiyatlarının istikrara kavuşması için küresel enerji piyasalarının dengelenmesi bekleniyor.