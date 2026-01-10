Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında bugün bir gelişme yaşandı. Küresel petrol piyasalarında yaşanan düşüş ve döviz kurundaki hareketlilik sonrası motorin fiyatlarında indirim yapıldı.

Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 93 kuruş ucuzladı.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

ABD’nin, dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahip olan Venezuela’ya yönelik operasyonu ve bu ülkeden petrol alacağını duyurması, küresel piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Bu gelişmenin ardından Brent petrolün varil fiyatı 63,34 dolara kadar geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

MOTORİNE 93 KURUŞ İNDİRİM GELDİ

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası motorin grubunda indirim yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olan düzenleme ile motorinin litre fiyatı 93 kuruş geriledi. Benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik olmadı.

10 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirim sonrası büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzin

İstanbul Avrupa Yakası: 53,17 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 53,01 TL

Ankara: 54,04 TL

İzmir: 54,37 TL

Motorin

İstanbul Avrupa Yakası: 53,68 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 53,52 TL

Ankara: 54,78 TL

İzmir: 55,05 TL

LPG

İstanbul Avrupa Yakası: 29,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL

Ankara: 29,17 TL

İzmir: 29,09 TL