Uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisini yitirmesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sakin bir seyir izlenirken, LPG (otogaz) cephesinde haber geldi. Özellikle ekonomik yakıt tercihi nedeniyle milyonlarca araç sahibinin kullandığı LPG’de yeni bir fiyat artış beklentisi ortaya çıktı.

Enerji sektöründen edinilen bilgilere göre, otogazın litre fiyatına 74 kuruş zam yapılacak. Söz konusu artış, salı gününü çarşambaya bağlayan gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

GECE YARISI ZAMMI TABELALARA YANSIYACAK

Alınan zam kararıyla birlikte LPG fiyatları, özellikle büyükşehirlerde “psikolojik sınır” olarak nitelendirilen seviyelerin üzerine çıkacak. Zamlı fiyatlar, akaryakıt istasyonlarındaki tabelalara gece yarısından sonra yansıtılacak.

Uzmanlar, LPG’deki bu artışın araç sahiplerinin aylık yakıt bütçelerinde belirgin bir artışa yol açabileceğine dikkat çekiyor.

2 ŞUBAT 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam öncesinde açıklanan güncel akaryakıt fiyatları şehir bazında şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 55,27 TL

Motorin: 57,43 TL

LPG: 29,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 55,09 TL

Motorin: 57,25 TL

LPG: 28,69 TL

Ankara

Benzin: 56,17 TL

Motorin: 58,51 TL

LPG: 29,17 TL

ZAM SONRASI LPG FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Yapılacak 74 kuruşluk artış sonrası LPG fiyatlarının büyükşehirlerde şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:

İstanbul Avrupa Yakası: 29,29 TL → 30,03 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL → 29,43 TL

Ankara: 29,17 TL → 29,91 TL

İzmir: 29,09 TL → 29,83 TL

Bu artışla birlikte bazı şehirlerde LPG litre fiyatı 30 TL sınırını aşmış olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları; uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru, vergiler ve rafineri çıkış fiyatları dikkate alınarak belirleniyor.

Rafineriler, Akdeniz piyasasında oluşan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatlarını ve dolar/TL kurunu esas alarak fiyat hesaplaması yapıyor. Bu fiyatlara;

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi)

KDV (Katma Değer Vergisi) Dağıtım ve bayi payları ekleniyor.

Bu nedenle döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar ve uluslararası enerji piyasalarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarının kısa sürede artmasına ya da düşmesine neden olabiliyor.