Sektör kaynakları motorin fiyatlarına 1 TL’yi aşan bir zam geleceğini öngörürken 30 Ağustos Cumartesi günü pompa fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Benzin fiyatlarına geçtiğimiz günlerde 1,21 TL zam yapılmışken, motorinde beklenen artış gerçekleşmedi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 52,84 TL, Motorin 52,15 TL, LPG 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): Benzin 52,69 TL, Motorin 52,03 TL, LPG 25,88 TL

Ankara: Benzin 53,63 TL, Motorin 53,09 TL, LPG 26,40 TL

İzmir: Benzin 53,95 TL, Motorin 53,43 TL, LPG 26,33 TL

Büyükşehirlerde fiyatların sabit kalması sürücüleri sevindirirken, “zam kapıda mı?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru esas alınarak belirleniyor. Bu maliyetlerin üzerine ÖTV, EPDK payı ve son olarak KDV eklenerek pompa fiyatları oluşuyor. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve uluslararası piyasalardaki hareketlilik, fiyatların yönünü doğrudan etkiliyor.

SÜRÜCÜLER YENİ FİYATLARI BEKLİYOR

Motorine yapılması beklenen zam ertelenmiş görünse de piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda fiyatların önümüzdeki günlerde yeniden güncellenmesi mümkün. Uzmanlar, özellikle döviz kurundaki hareketliliğin ve uluslararası petrol fiyatlarının yakın takibe alınması gerektiğini vurguluyor.