Araç sahiplerinin en sık sorduğu “Akaryakıta zam ya da indirim geldi mi?” sorusu bir kez daha gündeme geldi. Ancak 27 Eylül Cumartesi günü itibarıyla fiyatlarda herhangi bir güncelleme yapılmadı. Böylece pompada etiketler sabit kalırken, sürücüler mevcut tarifeler üzerinden yakıt almaya devam ediyor.

İ STANBUL, ANKARA VE İ ZM İ R'DE G Ü NCEL F İ YATLAR

Üç büyük şehirde ortalama fiyatlar şu şekilde listelendi:

-İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

-İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

-Ankara

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

-İzmir

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL

F İ YATLAR NASIL BEL İ RLEN İ YOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru üzerinden hesaplanıyor. Bu rakamlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Son aşamada Katma Değer Vergisi (KDV) ilavesiyle pompa fiyatları belirleniyor.

S Ü R Ü C Ü LER İ Ç İ N BEL İ RS İ ZL İ K S Ü R Ü YOR

Her ne kadar bugün için bir zam ya da indirim uygulanmamış olsa da, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişim fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu nedenle araç sahiplerinin önümüzdeki günlerde de yeni güncellemeleri yakından takip etmesi bekleniyor.