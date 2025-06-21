Motorin ve benzine peş peşe gelen zamlar, akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Özellikle büyükşehirlerde litre fiyatı 50 TL'yi aşarak araç sahiplerini zora soktu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 3 lira 30 kuruş zam yapıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yurttaşlar, zam öncesinde akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluşturdu. Yurttaşlar, artan fiyatlara tepki gösterdi.

"Lanet olsun"

Bir kadın yurttaş, akaryakıt zamlarıyla ilgili "Bu tarz şeylere galiba alıştık" diyerek tepkisini dile getirirken, başka bir yurttaş ise, "Vallahi 55 lira oldu. Çok kötü değil mi? Nereye kadar böyle devam edeceğiz? Bu gece de zam gelecekmiş. Nasıl olacak böyle?" sözleriyle endişesini paylaştı.

Bir otobüs şoförü ise deposunu 25 bin liraya doldurduğunu belirterek, "Daha bir gün önce motorine 1.87 lira zam geldi. Şimdi 3.30 lira daha gelecek. Lanet olsun, daha ne diyeyim? Yetkililer bu sorunu çözsün. Ya hükümet değişecek, başka çaresi var mı" dedi.

"Dayanacak gücümüz kalmadı"

Emekli maaşı 14 bin 619 lira olan ve çiftçilik yapan Ekrem Karabay, artan gübre ve akaryakıt fiyatlarından yakındı. "Daha da az bile, bu gidişle 60'a, 70'e, 100'e razı olacağız. Yeter artık, buna dur demek lazım. Vatandaşın çektiği nedir?" diyen Karabay, "Ben zaten 50 liralık alıyorum" sözünü hatırlatarak şöyle konuştu:

1 litre mazot 50 lira olacak' diyorlardı, şimdi 60'a dayandı. Dayanacak gücümüz kalmadı. Başımızdakilere sesleniyoruz: Buna bir çare bulun. Devletin bütçesinde hiç mi para yok? En ufak bir şey oldu mu vatandaşın sırtına. Ne olacak bizim halimiz? Hasat zamanı geldi, kuraklık da var. Biçerci gelecek, o da haklı. Allah'tan evim kira değil, o da olsaydı herhalde hırsızlık yapacaktık. Allah sonumuzu hayretsin.

Akaryakıta gelen zamların ardından, uzun süre istasyona araç gelmediği gözlemlendi.

"Keşke böyle olmasa..."

Ankaralı bir yurttaş, zamdan bizim aracılığımızla haberdar olduğunu belirterek, "Yani bu akaryakıt zamları... Sonuçta alacağız, mecburuz. Ama hiç haberim yoktu biliyor musun? Hiç yoktu" dedi. Bir diğer yurttaş ise art arda gelen zamlara tepki göstererek şunları söyledi:

"Vallahi ne düşüneceğimizi, ne yapacağımızı şaşırdık. Bu gidişat iyi değil. Bir sefer zam yapsınlar, belli bir fiyata getirsinler, bir daha da zam yapmasınlar. Her gün benzine, mazota zam gelecek diye insanların beklemesine gerek yok."

Bir kadın yurttaş ise zamların kendilerini derinden etkilediğini belirterek, "Üzülüyoruz, ciddi bir şekilde üzülüyoruz. Keşke böyle olmasa. Alıştırılmak da istemiyoruz. Gecenin bu vaktinde, son yarım saatte benzin almaya geldik. Ne kadar neyi kurtarabilirsek… Ne yazık ki" ifadelerini kullandı.

"Sıranın halini görüyorsunuz"

Bir yurttaş, zamdan etkilenmemek için istasyona geldiğini belirtti. "Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise "İthal ediyoruz" diyerek yanıt verdi. Bir genç ise zamdan yeni haberdar olduğunu belirterek, "Olmasaydı tabii ki iyi olurdu ama ne yapalım, başa gelmiş, çekeceğiz" dedi.

Bir genç akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki göstererek, "Çok yazık gerçekten. Sıranın halini görüyorsunuz. Sürekli zam geliyor, ekonomimizin durumu da belli zaten" dedi. Ne yapılması gerektiği sorusuna ise, "Güzel bir indirim olsa iyi olurdu. Şu an yetmiyor. 3-4 litre yakıt alabiliyoruz ancak. Şimdi de 2-3 litre alacağız" sözleriyle yanıt verdi.

Başka bir genç yurttaş ise zam haberini ilk kez gazetecilerden öğrendiğini belirtti. Vatandaş olarak artık düşünecek durumda olmadıklarını ifade eden genç, yaşanan ekonomik koşullar nedeniyle mağdur olduklarını ve bu duruma da alışmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Akaryakıt zammını alkışla karşıladı

Her şeyin zamlandığını ve artık bu duruma alıştıklarını belirten bir yurttaş, "Yarım saat sonra motorin zamlanacak, biliyorum. Onun için eksiği tamamlamaya geldim" dedi. Yaşanan tabloyu "çok kötü" olarak değerlendiren yurttaş, çözüm sorusuna ise "Benim aklımda bir çözüm var ama söylersem hapse atarlar. Onun için söylemeyeceğim" ifadeleriyle yanıt verdi.

Yoldan geçerken akaryakıta zam geldiğini fark eden Ayhan Taş, durumu alkışlayarak karşıladı. Tabeladaki değişikliği son anda fark ettiğini belirten Taş, "Bir baktım, tabela değişiyor. Olayı algılamaya çalıştım. 30-40 saniye bekledik, ardından 55,56 gibi rakamları gördük. İnanamıyorum" dedi. Eskiden kullanılan "50 liralık alalım" ifadesinin bile anlamını yitirdiğini söyleyen Taş, "Artık o tabir de bitti; 55 liralık mı alacağız? 55.56, 52.16 oldu. Vallahi söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok heyecanlıyım, bu gece sabaha kadar uyuyamam herhalde" ifadelerini kullandı.

İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmayı hatırlattı

Bir yurttaş, akaryakıta neredeyse her gün zam geldiğini belirterek, "Düşünülecek bir şey yok, berbat. Her şey berbat. İsrail ile İran arasında savaş var sanki burada savaş var. Bizi de etkiliyor" dedi.

Emekli bir yurttaş ise, "Zamlara alıştırdılar, usandırdılar. Yaşanacak hal kalmadı. Bittik, perişan ettiler. Binmemek lazım ama mecbur kalıyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.