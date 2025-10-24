Yaptırımlarla beraber brent petrolde yüzde 4’ü bulan artış gerçekleşti. Bu durum yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına yansıyabilir. Sektör kaynakları motorinin litresine bu gece yaklaşık 2.3 liralık zam beklendiğini kaydetti.

Zam gelirse motorinin fiyatı İstanbul’da 54.65 lira, Ankara’da 55.66 lira, İzmir’de ise 56 liraya yükselecek. Akaryakıta gelen zamların, enflasyonla mücadeleyi daha da zorlaştıracağı tahmin ediliyor.

Enerji Uzmanı Ali Arif Aktürk, Türkiye’nin, Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için ‘ara yol’ bulabileceğini fakat akaryakıtta maliyetlerin artabileceğini söyledi. Türkiye, Rusya’nın ham petrolünde Çin ve Hindistan’dan sonra en büyük alıcı konumunda bulunuyor. Petrol türevlerinde ise Türkiye, Rusya’nın en büyük ihracat kapısı konumunda.