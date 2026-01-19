Akaryakıt fiyatlarında son haftalarda yaşanan oynaklık yeni bir zamla devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin fiyatına çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk artış bekleniyor.
Ocak ayı başından bu yana akaryakıt fiyatlarında hem indirim hem de zamlar peş peşe geldi. Son olarak 16 Ocak'ta benzine 1 lira 61 kuruşluk zam gelmişti. 17 Ocak'ta ise benzine 95 kuruşluk indirim gelmişti.
Motorine de beklenen zam çarşamba günü geliyor.
19 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|Şehir
|Benzin (TL/LT)
|Motorin (TL/LT)
|Otogaz (TL/LT)
|İstanbul (Avrupa)
|54,00
|54,86
|29,29
|İstanbul (Anadolu)
|53,83
|54,69
|28,69
|Ankara
|54,90
|55,94
|29,17
|İzmir
|55,19
|56,20
|29,09