Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor. 60 doların altına inen brent petrolün ardından gözler indirime çevrildi.
TABELALAR YENİDEN DEĞİŞECEK
Son olarak dün gece motorinin litre fiyatına ortalama 2 TL indirim yapıldı.
BENZİNE 2 LİRA 2 KURUŞLUK İNDİRİM YOLDA
Akaryakıt fiyatlarında tabelalar yeniden değişmeye hazırlanırken, sektörde benzin için indirim beklentisi öne çıktı. Son olarak otogaz fiyatlarına 4 Aralık’ta 80 kuruşluk zam yapılmıştı.
Brent petroldeki düşüşten sonra bu kez indirim beklentisi güçlendi.
Piyasa kaynaklarına göre, benzinin litre fiyatında salı günü 2 lira 2 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. Söz konusu indirimin gerçekleşmesi halinde benzin fiyatlarının 52 lira seviyelerine kadar gerileyecek.