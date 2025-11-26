Yıl içerisinde peş peşe yükselişler yaşayan akaryakıt fiyatları, son haftalarda yerini sert düşüşlere bıraktı.
Hafta başında motorinin litre fiyatına gelen 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından akaryakıt sektörü kaynakları bir indirim haberi daha paylaştı.
AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM GELİYOR
Gazeteci Olcay Aydilek, perşembeyi cumaya bağlayan gece itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında yeniden indirime gidileceğini duyurdu.
Yapılacak indirimin kesin miktarı ise gün içerisinde petrol fiyatlarında yaşanacak gelişmelere göre netlik kazanacak.
26 Kasım 2025 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
BENZİN
İstanbul (Anadolu): 54.84 TL/L
İstanbul (Avrupa): 54.99 TL/L
Ankara: 55.85 TL/L
İzmir: 56.19 TL/L
DİZEL
İstanbul (Anadolu): 56.91 TL/L
İstanbul (Avrupa): 57.03 TL/L
Ankara: 58.06 TL/L
İzmir: 58.4 TL/L